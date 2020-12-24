Республіканці відхилили пропозицію Трампа збільшити допомогу американцям

Однопартійці Трампа в Конгресі США відхилили його заклик підвищити одноразові виплати американцям у період пандемії з $600 до $2000, передбачені масштабним пакетом допомоги державній економіці й бізнесу загальною сумою $2,3 трлн.

Як повідомляє The Hill, відповідне рішення було прийнято в Палаті представників у четвер, передає Укрінформ.

«Республіканці в Палаті представників відхилили спроби демократів прийняти законодавчу ініціативу, яка вводила стимулюючі чеки по $2 тис. - у порівнянні з $600, затвердженими раніше в пакеті заходів щодо протидії коронавірусу», - зазначається в повідомленні.

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Демократи запропонували підвищити розмір персональної допомоги після того, як з цією вимогою виступив сам президент Трамп. Глава Білого дому відмовився підписувати законопроєкт з допомогою в період пандемії та на інші заходи, який був прийнятий законодавцями в понеділок і передбачав виділення $2,3 трлн. Президент, зокрема, висловив невдоволення рішенням законодавців спрямувати десятки й сотні мільйонів доларів іншим країнам, тоді як для звичайних американців передбачено лише чеки по $600.

«Я прошу Конгрес внести зміни до цього законопроєкту та збільшити ці сміхотворно мізерні $600 - до $2000 або до $4000 для сімейної пари», - заявив тоді Трамп.

Демократи скористалися словами президента й ініціювали законодавчі зміни, втім однопартійці Трампа відмовились підтримати це. Причому деякі з республіканців у Конгресі заявили, що зміна суми в чеках персональної допомоги може негативно вплинути на дефіцит бюджету.

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Тим часом Трамп ще має час для того, аби прийняти рішення щодо проєкту закону з $2,3 млрд, ухваленому Конгресом у понеділок. Однак якщо він затягне з цим питанням до наступного вівторка, в країні настане так званий «шатдаун».

Урядовий шатдаун у США починається після того, як завершується законодавча дія попереднього бюджету, і федеральні установи де-юре не можуть отримувати бюджетних коштів. Для уникнення цього законодавці можуть приймати окремі законопроєкти, які продовжують на певний термін фінансування в розмірах попереднього бюджету.

Фото: Білий Дім