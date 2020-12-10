Палата представників США прийняла законопроєкт для уникнення шатдауну

Документ підтримали 343 законодавці, 67 висловилися проти. Оскільки фінансування федеральних установ у США формально завершується вже за два дні, очікується, що законопроєкт буде швидко прийнятий верхньою палатою та затверджений президентом.

Зараз у американському Конгресі тривають переговори між демократами й республіканцями, які мають більшість у Палаті представників і Сенаті відповідно. Законодавці сподівалися дійти згоди щодо голосування за річний бюджет цього тижня, щоби піти на карантин перед Різдвяними святами, однак домовленості були досягнуті не по всіх питаннях.

Як повідомлялося раніше, так званий урядовий шатдаун останніми роками стає в США звичним явищем у період, коли бюджет на наступний рік не схвалений Конгресом. Це передбачає припинення фінансування більшої частини державних установ, що отримують бюджетні коштами, як щороку затверджує Конгрес США. Для того, щоби уникнути такого явища, законодавці приймають рішення щодо тимчасового продовження фінансування в розмірах попереднього бюджету.