Палата представників США ухвалила пакет допомоги бізнесу на $2,2 трильйона

Палата представників США, яка контролюється демократичною більшістю, затвердила в четвер законопроєкт з пакетом допомоги для американців і бізнесу загальною сумою на $2,2 трильйона.

Голосування відбулося після провалу переговорів між лідеркою демократів, спікером Палати представників Ненсі Пелосі та міністром фінансів адміністрації Трампа Стівеном Мнучином, передає власний кореспондент Укрінформу.

Документ був затверджений 214 голосами "за" та 207 "проти". При цьому, значна частина центристів в демократичній більшості ледь не зірвала голосування, оскільки висловилася проти затвердження законопроєкту, який не має шансів бути підтриманим прореспубліканським Сенатом.

Як повідомляв Укрінформ, демократи впродовж останнього часу просувають у Конгресі США законопроєкт з $2,2 трлн. Це скорочена версія законодавчої ініціативи з $3,4 трлн бюджетних коштів, яку Демократична партія пропонувала в травні. Республіканці, й зокрема, адміністрація Трампа наголошують, що це завелика сума, яка стане непідйомною для економіки США, і що багато коштів не пов'язані з наслідками коронакризи.

Впродовж останніх переговорів між Пелосі та Мнучиним, які не дали успіху, республіканці зазначили, що підтримають пропозицію, яка на $600 млрд менше, ніж ініціатива Демократичної партії США.