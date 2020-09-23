Палата представників США прийняла законопроєкт, щоб уникнути шатдауну

Палата представників США прийняла законопроєкт, щоб уникнути шатдауну

Укрінформ
Нижня палата американського Конгресу ухвалила законопроєкт, який дозволить уникнути так званого "шатдауну" (зупинки фінансування уряду США) з 1 жовтня, коли в Сполучених Штатах де-факто розпочинається новий фінансовий рік.

Як повідомило видання The Hill, голосування відбулося в вівторок, передає Укрінформ.

"Законодавці ухвалили законопроект з двопартійною підтримкою: 359 "за" та 57 голосів "проти", - зазначає видання.

Таким чином, новий законопроєкт дозволить продовжити до 11 грудня фінансування урядових установ США на рівні поточного фінансового року.

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Поступки в Палаті представників стали можливими після того, як переговори між двома партіями спочатку зайшли в глухий кут через розбіжності щодо допомоги сільськогосподарським підприємствам, а потім поновилися в вівторок.

За процедурою, відповідне законодавство має ухвалити також Сенат, після чого документ має бути затверджений президентом США.

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