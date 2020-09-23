Палата представників США прийняла законопроєкт, щоб уникнути шатдауну
Укрінформ
Нижня палата американського Конгресу ухвалила законопроєкт, який дозволить уникнути так званого "шатдауну" (зупинки фінансування уряду США) з 1 жовтня, коли в Сполучених Штатах де-факто розпочинається новий фінансовий рік.
Як повідомило видання The Hill, голосування відбулося в вівторок, передає Укрінформ.
"Законодавці ухвалили законопроект з двопартійною підтримкою: 359 "за" та 57 голосів "проти", - зазначає видання.
Таким чином, новий законопроєкт дозволить продовжити до 11 грудня фінансування урядових установ США на рівні поточного фінансового року.
Поступки в Палаті представників стали можливими після того, як переговори між двома партіями спочатку зайшли в глухий кут через розбіжності щодо допомоги сільськогосподарським підприємствам, а потім поновилися в вівторок.
За процедурою, відповідне законодавство має ухвалити також Сенат, після чого документ має бути затверджений президентом США.