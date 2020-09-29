У Конгресі США пропонують виділити понад $2 трильйони на допомогу бізнесу

Демократична більшість у нижній палаті Конгресу США внесла на розгляд проєкт закону, який передбачає нову допомогу американському бізнесу та громадянам у період пандемії в розмірі $2,2 трлн.

Як повідомляє The Hill, документ офіційно зареєстрований у понеділок, передає Укрінформ.

"Демократи в Палаті представників у понеділок внесли масштабний пакет допомоги в межах боротьби з коронавірусом загальною сумою $2,2 трлн, що стало останнім розвитком подій у їхніх спробах натиснути на Білий дім з вимогою повернення за стіл переговорів та укладення двопартійної домовленості перед виборами", - зазначає видання.

Нинішній документ є скороченою (на $1,2 трильйони) версією попереднього акту, внесеного демократичною більшістю Палати представників навесні. Нова редакція, зокрема, включає $436 млрд надзвичайної допомоги місцевим органам влади; $225 млрд на школи та догляд за дітьми; ще один раунд адресної допомоги по $1200 для більшості американців; відновлення розширених виплат по безробіттю по $600 доларів до січня.

Крім того, передбачається виділення $75 млрд на тести для виявлення коронавірусу та інші зусилля в галузі охорони здоров’я. Законопроєкт пропонує мільярдні витрати на допомогу для оплати проживання, а також фінансування кампанії перепису населення, додаткові видатки на Поштову службу США та проведення виборів.

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Запропонований документ, крім того, включає положення, яке підтримав президент Трамп, щодо виділення $25 млрд для запобігання звільнень у пасажирських авіакомпаніях, а також $3 млрд для підрядників авіакомпаній. Ресторанна індустрія, яка зазнала жорсткого удару від пандемії, також має отримати в якості допомоги $120 млрд.

Нагадаємо, у травні демократична більшість Палати представників прийняла законопроєкт (HEROES Act) з допомогою $3,4 трлн. Республіканці в Сенаті не погодилися просувати цей документ далі через надмірні витрати для економіки. Демократи ж намагаються продемонструвати виборцям, що вони борються за якомога більшу допомогу з боку держави в період пандемії.

Після того, як переговори з республіканцями зайшли в глухий кут, демократи внесли на розгляд законопроєкт HEROES Act 2.0. У республіканській адміністрації погодилися вже в вівторок поновити переговори щодо подальшої долі законопроєкту.