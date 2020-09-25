США готують нові санкції проти Росії

Двопартійна група сенаторів США внесла до верхньої палати Конгресу законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії у зв'язку зі злочинною активністю режиму Путіна, а також переслідування ним опозиції, зокрема, отруєння Навального.

Документ має назву "Акт про притягнення Росії до відповідальності за зловмисну діяльність – 2020", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У той час як Росія продовжує втручатися в наші вибори та чинити інші злодіяння в таких країнах, як Білорусь, Україна й Сирія, посилюючи небезпеку для світу, цей законопроект націлений на те, щоби притягнути до відповідальності Путіна та його найближче оточення", - заявив один із ініціаторів документа сенатор-демократ Кріс Кунс.

Як пояснив інший співавтор, сенатор-республіканець Марко Рубіо, законопроєкт "передбачає цілеспрямовані санкції проти російських чиновників, які стали співучасниками нахабних порушень міжнародного права, в тому числі недавнього отруєння опозиційного лідера та активного борця з корупцією Олексія Навального".

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Законодавство серед іншого вимагає звіту від уряду США про особисті статки Володимира Путіна та його ближчого оточення від корупційних дій. Крім того, документ доручає адміністрації з'ясувати, чи порушував Кремль закони США, які забороняють використання хімічної та біологічної зброї.

До Марко Рубіо та Кріса Кунса в якості співавторів приєдналися також сенатори Бен Кардін, Мітт Ромні та Кріс Ван-Холлен.