США ввели нові санкції проти Ірану

Американський уряд запровадив новий пакет санкцій проти судової та пенітенціарної систем Ірану через переслідування та жорстоке поводження з особами, які виступають проти режиму.

Відповідну заяву оприлюднив у четвер державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні США ввели санкції проти кількох іранських посадовців, а також установ через грубі порушення прав людини", - зауважив глава американської дипломатії. Обмеження стосується двох суддів іранського режиму, двох судових інстанцій та двох пенітенціарних установ, де переслідувалися люди, які виступали не були згодними з ситуацією в країні.

"Це охоплює випадки катувань, жорстокого, нелюдського поводження та дій, що принижують гідність, а також свавільних затримань та відмови у правах на свободу сповідування своєї віри, мирних зібрань та висловлювання думок", - зазначається в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, впродовж останнього часу США значно посилили тиск на владу в Ірані. Останній раунд санкцій був запроваджений лише кілька днів тому проти причетних до програм з виробництва ядерної зброї та балістичних ракет у ісламській країні.