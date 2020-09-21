США ввели нові санкції проти Ірану за виробництво балістичних ракет

Уряд Сполучених Штатів запровадив нові комплексні санкції проти Ірану, націлені проти офіційних посадовців та організацій, причетних до розвитку ракетно-ядерного виробництва в країні, а також поширення звичайних озброєнь.

Про це офіційно заявило в понеділок Міністерство фінансів США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти трьох заступників директора Організації атомної енергії Ірану, а також кількох її дочірніх компаній", - йдеться в заяві.

Крім того, обмеження введені проти компаній-постачальниць обладнання для виробництва балістичних ракет Ірану, що відбувається під керівництвом іранської Організації аерокосмічної промисловості. До списку санкцій також включені високопосадовці, які працюють над ракетними програмами Ірану.

"Сьогоднішні дії Міністерства фінансів США, Державного департаменту та Міністерства торгівлі націлені на суб'єкти й персонал, безпосередньо причетні до програм Ірану в ядерній сфері, виробництві балістичних ракет та звичайних озброєнь", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Трампа послідовно демонструє максимальну кампанію тиску на іранський режим. У Вашингтоні наголошують, що головна мета цієї політики – запобігання виробництву ядерної зброї та іншої зловмисної діяльності цієї країни