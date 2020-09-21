Трамп готується запровадити нові санкції проти Ірану — ЗМІ

Штати мають намір сьогодні оголосити про нові санкції проти Ірану нібито через продовження розвитку Тегераном ядерної програми.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні джерела пише Reuters.

“США у понеділок запровадять санкції проти понад двох десятків фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з іранською ядерною, ракетною та збройною програмами, сказав високопоставлений чиновник США”, - йдеться у повідомленні.

Співрозмовник агентства на умовах анонімності розповів, що до кінця року Іран може мати вдосталь ядерних компонентів для атомної зброї й що Тегеран відновив співпрацю у сфері ракет високої дальності із Північною Кореєю. “Він не надав детальних доказів стосовно жодного з тверджень”, - уточнюється у матеріалі.

Санкції будуть накладені шляхом підписання президентом США указу, який стосуватиметься тих, хто продає Ірану або купляє у нього звичайне озброєння.

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За словами джерела Reuters, Тегеран прагне отримати ядерну зброю, попри міжнародну угоду 2015 року, покликану не допустити цього в обмін на доступ Ірану до світового ринку.

Як повідомлялося, уряд США оголосив, що поновлює санкції проти Ірану, які були введені раніше резолюціями Ради Безпеки ООН та призупинені після підписання Іранської ядерної угоди у 2015 році.

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У Вашингтоні заявили, що з суботи знову поновлюють дію обмеження, визначені в резолюціях Ради Безпеки ООН №1696, 1737, 1747, 1803, 1835 і 1929. Адміністрація Трампа також закинула РБ ООН те, що її бездіяльність відкрила б можливості для Ірану придбати різні види звичайної зброї, починаючи з 18 жовтня.

Фото: Білий дім