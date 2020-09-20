Євросоюз пояснив, чому США не можуть поновити санкції проти Ірану

США одноосібно вийшли з міжнародної «ядерної угоди» з Іраном, яка залишається важливим елементом глобальної системи ядерного нерозповсюдження, і з цієї причини не можуть ініціювати в ООН поновлення санкцій проти Ірану.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на заяву Високого представника ЄС Жозепа Борреля, яка оприлюднена у неділю на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Я взяв до відома оголошення США від 19 вересня стосовно так званого «замкового механізму» для санкцій ООН відповідно до резолюції РБ ООН 2231… США не можуть вважатися країною-учасницею СВПД (Спільний всеосяжний план дій, англ. JCPOA – ред.) та не можуть ініціювати процес поновлення санкцій ООН за резолюцією РБ ООН 2231. Відповідно, зобов'язання щодо скасування санкцій відповідно до СВПД, продовжують застосовуватися», - йдеться у заяві Високого представника ЄС.

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Він нагадав, що така позиція Європейського Союзу вже висловлювалася у заяві Високого представника ЄС від 20 серпня, а також у його заяві, як головуючого в СВПД, за підсумками роботи Спільної комісії в рамках цього документу від 1 вересня 2020 року. В обох документах нагадується, що США одноосібно припинили участь в СВПД після оголошення меморандумі президента країни від 8 травня 2018 року, та з цього часу не брали участі у жодних заходах в рамках Плану дій.

«Як координатор Спільної комісії СВПД, я буду продовжувати робити все можливе, щоб забезпечити збереження та повну імплементацію Плану дій всіма сторонами. СВПД залишається ключовою основою глобальної архітектури нерозповсюдження та робить внесок у регіональну та світову безпеку за рахунок широкого підходу до ядерної програми Ірану. Я закликаю всіх зробити все належне для збереження цієї угоди та утримуватися від будь-яких дій, що можуть сприйматися як спроба ескалації поточної ситуації.», - наголосив Боррель.

Як повідомляв Укрінформ, СВПД щодо ядерної програми Ірану був укладений у Відні у 2015 році. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз. У травні 2018 року Сполучені Штати з ініціативи президента Трампа вийшли з угоди та поновили санкції проти Ірану.

У серпні поточного року США домагалися в РБ ООН продовження на невизначений строк ембарго на поставки в Іран низки систем озброєнь, що закінчується в жовтні 2020 року. Під час голосування 14 серпня ця пропозиція отримала лише два голоси "за": від самих США, а також від Домініканської республіки. Росія і Китай проголосували "проти", а всі інші члени РБ ООН утрималися. Таким чином, проєкт резолюції не набрав необхідної кількості голосів і не був схвалений.