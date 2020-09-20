Берлін, Париж і Лондон порадили Штатам зняти питання іранських санкцій

Німеччина, Франція та Великобританія – так звана Е3 – заявили про те, США не мають більше робити спроб запустити антиіранські санкції, адже це незаконно.

Про це йдеться у їх спільній заяві, розміщеній, зокрема, на сайті німецького МЗС, повідомляє Укрінформ.

У ній нагадується, що 30 днів тому Сполучені Штати Америки спробували запустити так званий «механізм швидкого зворотного зв’язку», який дозволив би учаснику JCPoA (Всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми) домагатися повторного введення багатосторонніх санкцій проти Ірану, які були скасовані в 2015 році відповідно до санкцій Ради Безпеки ООН (резолюція 2231). Франція, Німеччина та Великобританія (E3) зазначають, що Сполучені Штати перестали бути учасниками JCPoA, оскільки вони вийшли з угоди 8 травня 2018 року.

«Отже, заявлене повідомлення відповідно до розділу 11 Резолюції 2231 (від 2015 р.) Ради Безпеки ООН, яке було отримане Сполученими Штатами Америки та передане членам Ради Безпеки ООН, не може мати юридичної сили. Звідси випливає, що всі резолюції та заходи, які будуть вжиті на основі цієї процедури або її можливого результату, також не можуть мати юридичного ефекту», - констатують країни Е3.

Три країни запевняють, що продовжують керуватися метою підтримати авторитет і цілісність Ради Безпеки ООН. E3 залишається відданим повному виконанню Резолюції 2231 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, згідно з якою JCPoA було затверджено в 2015 році і мають намір невтомно працювали над збереженням ядерної угоди.

Як повідомлялося, уряд США оголосив, що поновлює санкції проти Ірану, які були введені раніше резолюціями Ради Безпеки ООН та призупинені після підписання Іранської ядерної угоди у 2015 році.

У Вашингтоні заявили, що з суботи знову поновлюють дію обмеження, визначені в резолюціях Ради Безпеки ООН №1696, 1737, 1747, 1803, 1835 і 1929. Адміністрація Трампа також закинула РБ ООН те, що її бездіяльність відкрила б можливості для Ірану придбати різні види звичайної зброї, починаючи з 18 жовтня.