Росія та Ко виступили в ООН проти пункту щодо "Обов'язку захищати" – Кислиця

Росія та ще 12 авторитарних країн проголосували проти подальшого розгляду на 75-й Генасамблеї ООН пункту про "Обов'язок захищати", щоби звузити можливість Організації обговорювати злочини проти людяності та порушення прав людини.

Про це повідомив у суботу на офіційній сторінці у Фейсбуці постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

"Білорусь, Іран, Киргизстан, ДР Конго, КНР, Куба, М'янма, Нікарагуа, Росія, Єгипет, Ерітрея, Південний Судан, Сирія", - перерахував український дипломат країни, які висловилися проти під час голосування.

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Кислиця підкреслив, що ці країни входять у "коло затятих борців із правом Генасамблеї обговорювати питання, які мають пряме відношення до боротьби з масовими порушеннями прав людини і злочинами проти людяності". Ці країни "вперто і відчайдушно" борються за те, щоби в ООН не обговорювали їхню власну збочену концепцію.

Відповідну пропозицію на голосування внесла Сирія, за словами Кислиці, "одна з головних проксі" Росії в Генасамблеї.

"Ця країна часто вживається російськими дипломатами, які роблять вигляд в ГА, що це власне не їхня ініціатива, але вони готові підтримати. Матриця "настамнєт", - зауважив український дипломат.

Обов'язок захищати, або обов'язок захистити (responsibility to protect (R2P) – це концепція, визначена в міжнародному праві. Вона була підтримана ООН у 2005 році. Згідно з концепцією, на державі лежить первинний обов'язок щодо захисту населення на її території. Якщо ж держава не в змозі захистити людей, чи то через відсутність можливості, чи то через брак або відсутність політичної волі - обов'язок захищати переходить до міжнародного співтовариства.