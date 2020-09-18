Кулеба закликав Раду ООН з прав людини моніторити ситуацію в Білорусі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Раду ООН з прав людини до моніторингу ситуації у Білорусі та застеріг Росію від подальшої дестабілізації регіону.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це дипломат заявив 18 вересня під час термінових дебатів щодо ситуації у Білорусі у рамках 45-ї сесії Ради ООН з прав людини.

Кулеба зауважив, що прагнення білоруського суспільства пов’язані виключно з реалізацією фундаментальних демократичних свобод, а насильницька реакція влади країни на цей мирний запит не відповідає універсальним зобов’язанням держав щодо захисту прав людини.

"Глава МЗС України відзначив важливість відстеження ситуації у Білорусі із залученням міжнародних правозахисних механізмів та закликав Верховного комісара ООН з прав людини та спеціальні процедури Ради з прав людини ООН своєчасно і всебічно продовжувати такий моніторинг, закликав офіційний Мінськ до конструктивної взаємодії зі згаданими інститутами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр наголосив на позиції України щодо абсолютної неприпустимості втручання у внутрішні справи Білорусі, окремо привернувши увагу до дій Росії.

«Ми застерігаємо Російську Федерацію від кроків, які можуть призвести до підриву політичного суверенітету Білорусі та подальшої дестабілізації ситуації в регіоні в цілому», - акцентував Кулеба.

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Як поінформували в МЗС, очікується, що за підсумками термінових дебатів буде схвалено ініційовану ЄС резолюцію Ради з прав людини ООН «Ситуація з правами людини у Білорусі, пов’язана з президентськими виборами 2020 року», співавтором якої стала і Україна. З огляду на неприйняття цивілізованим світом масових порушень прав людини учасників післявиборчих протестів у Білорусі, документ передбачає запровадження механізму моніторингу ситуації з боку Верховного комісара ООН з прав людини.

18 вересня у Женеві на черговій сесії Ради ООН з прав людини проходять термінові дебати щодо ситуації з правами людини в Білорусі.

Спецдоповідач ООН з прав людини в Білорусі Анаіс Марін попередила про можливість появи "чергової залізної завіси" в Європі у зв’язку із заявою Лукашенка про закриття кордонів з Литвою і Польщею і посилення кордону з Україною.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що змушений закрити кордон з Литвою і Польщею і посилити кордон з Україною. За його словами, такими заходами він разом з керівниками РФ "вибудовує захист союзної держави".

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.