Британія підготує санкції проти білоруських чиновників за прикладом "Акту Магнітського"

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб наказав підготувати санкції за аналогом "Акту Магнітського" проти білоруських чиновників, які порушують права людини в країні під час протестів.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у Палаті представників Великої Британії у четвер, 24 вересня.

"Ми готові приєднатися до санкцій ЄС проти тих, хто здійснював насилля, репресії та фальсифікацій на виборах (Білорусі – ред.). Однак, цей процес поки що затримується у Брюсселі. З огляду на цю затримку та фейкову інавгурацію Лукашенка, я дав вказівку співробітниками МЗС підготувати санкції за прикладом "Акту Магнітського" проти тих, хто причетний до серйозних порушень прав людини", - повідомив Рааб.

Він додав, що у цьому питанні Британія координує свою роботу зі Сполученими Штатами й Канадою.

Раніше глава МЗС Британії Домінік Рааб та речник Державного департаменту США заявили, що Велика Британія та США також не визнають Олександра Лукашенка, "таємна інавгурація" якого пройшла 23 вересня у Мінську, законним президентом Білорусі.

Як повідомлялося, 23 вересня Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, вступив на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про президента Республіки Білорусь", церемонія прийняття присяги мала транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Як відомо, російський адвокат Сергій Магнітський помер у московському СІЗО "Матроська тиша" в листопаді 2009 року. Його звинувачували в причетності до організації незаконного повернення надмірно сплаченого податку на прибуток за 2006 рік.

Колеги Магнітського і правозахисники переконані, що його цілеспрямовано довели до смерті умовами утримання і відмовою в медичній допомозі в помсту за те, що він розкрив злочинну схему, за допомогою якої співробітники МВС і чиновники відмивали мільярди рублів.

Закон, який є аналогом схваленому у США "Акту Магнітського", британський парламент підтримав у лютому 2017 року. Він дозволяє владі запроваджувати санкції проти порушників прав людини у світі.