Трамп видав указ про помилування Манафорта

Президент США указом помилував своїх колишніх радників Пола Манафорта і Роджера Стоуна - ключових фігурантів у «російському» розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера.

Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні президент Дональд Трамп помилував 26 осіб та частково або повністю полегшив вироки ще трьом особам», - зазначається в заяві.

Серед прізвищ людей, які отримали помилування та скасування висунутих раніше обвинувачень, - колишній керівник президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році Пол Манафорт, а також давній радник Трампа, політконсультант і лобіст Роджер Стоун.

У списку помилуваних фігурує також Чарльз Кушнер - батько радника президента США Джареда Кушнера, одруженого з Іванкою Трамп.

Нагадаємо, Пол Манафорт був засуджений у березні 2019 року на 90 місяців у двох окремих справах, пов’язаних із податковими та банківськими шахрайствами. Порушення були виявлені під час «російського» розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера. Свою роль у процесі зіграла серед іншого так звана «амбарна книга» Януковича, де вказувалося, що Манафорт отримав великі суми, які було приховано від податків.

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Роджер Стоун був засуджений окружним судом Вашингтона в лютому 2020 року до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення за надання неправдивих свідчень у Конгресі США, а також за спробу вплинути на свідка. Трамп замінив вирок Стоуну в липні 2020 року, врятувавши його від в’язниці. Стоун вважався напряму причетним до передачі викраденого компромату на Гілларі Клінтон сайтові Wikileaks, що суттєво вплинуло на результати попередніх виборів президента США.