Трамп помилував 15 засуджених - у тому числі у «російській» справі

Дональд Трамп видав указ про помилування 15 осіб, у тому числі двох засуджених у «російській» справі, яку вів спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні президент Дональд Трамп помилував 15 осіб, а також пом’якшив частково чи повною мірою вироки ще п’ятьом особам», - зазначається в повідомленні.

Серед них - радник президентської кампанії Трампа 2016 року Джордж Пападопулос, а також її партнер Алекс Ван Зваан. Обидва були фігурантами розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США.

Зваан, який є родичем російського бізнесмена Хана, у квітні 2018 року став першим засудженим у межах розслідування Мюллера – за брехню ФБР. Пападопулос фігурував як представник кампанії Трампа, що мав контакт з російським професором, а також жінкою з Росії, яка представилась родичкою Путіна. Вони пропонували надати кампанії Трампа компромат на Гілларі Клінтон з її листів, викрадених хакерами.

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Крім того, в указі Трампа фігурують колишні конгресмени Дункан Гантер, засуджений за махінації з фондами республіканської кампанії, Кріс Коллінс, який вводив у оману слідство, а також Стів Стокман, звинувачений у 2018 році у відмиванні грошей та інших шахрайських схемах. Усі вони представляли Республіканську партію в Конгресі.

Президент США також помилував чотирьох військових контрактників, визнаних винними у незаконній стрілянині по мирних жителях в Іраку.

Як повідомлялося, раніше Дональд Трамп скасував ув’язнення для свого давнього радника Роджера Стоуна, засудженого у «російській справі». Крім того, він звільнив ексрадника з питань нацбезпеки Майкла Флінна, який відкрито співпрацював з РФ. Водночас, за повідомленнями ЗМІ, зараз активно готується помилування для колишнього голови кампанії Трампа Пола Манафорта. Усі ці особи фігурували в розслідуванні щодо втручання Росії у внутрішні справи США.

Фото: The White House