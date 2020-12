Трамп заявив, що має сумніви в причетності Росії до кібератаки на США

Про це він заявив 19 грудня у своєму твіттері, передає Укрінформ.

«Кібератака набагато більша у фейкових медіа, ніж у реальності», – написав Трамп.

Президент США заявив, що його поінформували про ситуацію, і висловив впевненість, що вона під контролем.

«Росія, Росія, Росія – це головна мелодія, коли щось трапляється, тому що жалюгідний мейнстрім, переважно з фінансових міркувань, смертельно бояться обговорити ймовірність, що це може бути Китай (а може бути!)» – додав він.

....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo