Трамп заявив, що має сумніви в причетності Росії до кібератаки на США

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає переоціненою серйозність та вплив кібератаки на американські урядові відомства та заперечив причетність до неї Росії.

Про це він заявив 19 грудня у своєму твіттері, передає Укрінформ.

«Кібератака набагато більша у фейкових медіа, ніж у реальності», – написав Трамп.

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Президент США заявив, що його поінформували про ситуацію, і висловив впевненість, що вона під контролем.

«Росія, Росія, Росія – це головна мелодія, коли щось трапляється, тому що жалюгідний мейнстрім, переважно з фінансових міркувань, смертельно бояться обговорити ймовірність, що це може бути Китай (а може бути!)» – додав він.

....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

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Він вжив слово «lamestream» стосовно мейнстриму, яке можна вважати похідним від «lame» (англ. – кульгавий, скалічений) та власне «mainstream» (масова тенденція – ред.).

У цьому зв’язку Трамп заявив, що «lamestream» здебільшого через фінансові причини «кам’яніє, щоб не говорити по можливість, що це може бути Китай», маючи на увазі масовану хакерську атаку на урядові установи США.

«Крім того, під час виборів міг статися напад на наші обурливі машини для підрахунку голосів, і тепер очевидно, що я переміг», - написав Трамп.

Тим часом твіттер у черговий раз позначив повідомлення чинного президента США спеціальною позначкою, додавши, що представники електорального коледжу підтвердили перемогу Джо Байдена на виборах у США.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня хакери зламали систему Міністерства фінансів США і національного управління з телекомунікацій і інформації, отримавши доступ до внутрішнього електронного листування відомства.

На цьому тижні агентство Reuters опублікувало ексклюзивне розслідування, згідно з яким повідомило, що хакери, які зламали доступ до внутрішнього електронного листування Міністерства фінансів США, ймовірно, працюють на Росію.

Зокрема, за словами двох джерел, атаки на американський Мінфін пов'язані з недавно розкритим зломом великої американської компанії з кібербезпеки FireEye, яка обслуговує державні та комерційні організації.

Також повідомляється, що з кібератакою зіткнулася IТ-компанія SolarWinds, яка обслуговує державних замовників у виконавчій гілці влади, збройних силах і спецслужбах США.

У цілому джерела агентства зазначили, що атака російських хакерів не обмежується однією організацією, а є «масштабною кампанією кібершпіонажу, спрямованою проти уряду США і його інтересів».

За даними корпорації Microsoft, яка теж зазнала нападу, метою хакерів стали понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній. Цілі розташовувалася не тільки в США, але і в Канаді, Великобританії, Іспанії, Бельгії, Ізраїлі, Мексиці та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Фото: Білий Дім