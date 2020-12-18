У Конгресі США вважають масштабну кібератаку з боку РФ «актом війни»

Представники Демократичної і Республіканської партій у Конгресі США вважають, що масована кібератака з боку російських спецслужб, від якої постраждали ключові міністерства й відомства США, є актом неприкритої агресії та війни проти Америки.

Як повідомляє The Hill, про це останніми днями висловилися кілька американських законодавців, передає Укрінформ.

«Законодавці порушують питання, чи не слід вважати актом війни атаку на федеральний уряд США, який у широких масах пов’язують із Росією», - зазначає видання.

При цьому підкреслюється, що хакерський злам урядових установ США є однією з найбільших кібератак проти Америки за її історію. Однак адекватна реакція Вашингтона ускладнюється перехідним періодом після виборів, а також відсутністю чіткої стратегії щодо кібервійни. У цьому зв’язку звертається увага, що чинний президент Трамп досі не зробив заяв на цю тему.

Тим часом демократи прямо називають масштабну кібератаку на США неприхованим актом агресії з боку Росії.

«Ми не можемо одночасно приятелювати з Володимиром Путіним і зазнавати з його боку такого роду нападів на Америку. Це фактично оголошення США війни з боку Росії, і ми мусимо сприймати це серйозно», - заявив сенатор-демократ Дік Дурбін.

Солідарні з такою позицією і республіканці. Так, сенатор Мітт Ромні, який часто критикує президента Трампа, порівняв хакерську атаку росіян з бомбардувальниками, які «літають непоміченими над цілою країною». Він також жорстко відреагував на недостатні зусилля адміністрації Трампа для протидії атаці.

«Наша національна безпека є надзвичайно вразливою, - заявив Ромні. - У такій ситуації відсутність агресивної позиції, протесту та покарання з боку Білого дому дійсно є дуже незвичним».

Як повідомляв Укрінформ, урядові структури США та американські компанії зазнали тривалої та комплексної атаки хакерів, яких пов’язують з російськими спецслужбами. Зокрема, відомо, що вони проводили операцію з березня з використанням вразливостей у програмному забезпеченні SolarWinds. Від зламу постраждали Мінфін США, Держдепартамент, Пентагон, Міністерство енергетики, Національне управління ядерної безпеки США, інші відомства, а також велика кількість американських компаній.