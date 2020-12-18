Пов'язані з РФ хакери зламали системи Міненерго та Управління з ядерної безпеки США

Хакери, пов'язані з РФ, атакували системи Міністерства енергетики та Національне управління ядерної безпеки США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

«На даний час розслідування встановило, що шкідливе програмне забезпечення було ізольоване для ділових мереж», - заявила Шейлін Хайнс - речниця Міненерго, якому підпорядковується Національне управління ядерної безпеки США.

Вона додала, що хакерська атака не вплинула на важливі функції національної безпеки.

Зазначається, що кібератака була здіснена на системи влади у трьох американських штатах, проте наразі невідомо які саме.

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Раніше американські спецслужби підтвердили серйозну кібератаку на комп’ютерні мережі федерального уряду.

Як повідомляв Укрінформ, хакери зламали систему Міністерства фінансів США і національного управління з телекомунікацій і інформації, отримавши доступ до внутрішнього електронного листування відомства.

Згідно з розслідуванням Reuters, ці хакери, ймовірно, працюють на Росію. За словами джерел агентства, кібератака є «масштабною кампанією кібершпіонажу, спрямованою проти уряду США та його інтересів».