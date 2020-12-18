Пов'язані з РФ хакери зламали системи Міненерго та Управління з ядерної безпеки США
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
«На даний час розслідування встановило, що шкідливе програмне забезпечення було ізольоване для ділових мереж», - заявила Шейлін Хайнс - речниця Міненерго, якому підпорядковується Національне управління ядерної безпеки США.
Вона додала, що хакерська атака не вплинула на важливі функції національної безпеки.
Зазначається, що кібератака була здіснена на системи влади у трьох американських штатах, проте наразі невідомо які саме.
Раніше американські спецслужби підтвердили серйозну кібератаку на комп’ютерні мережі федерального уряду.
Як повідомляв Укрінформ, хакери зламали систему Міністерства фінансів США і національного управління з телекомунікацій і інформації, отримавши доступ до внутрішнього електронного листування відомства.
Згідно з розслідуванням Reuters, ці хакери, ймовірно, працюють на Росію. За словами джерел агентства, кібератака є «масштабною кампанією кібершпіонажу, спрямованою проти уряду США та його інтересів».