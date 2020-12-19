Помпео звинуватив Росію в масштабній кібератаці на США

Державний секретар США Майк Помпео звинуватив Росію в причетності до масштабної кібератаки на відомства і компанії Америки.

Як передає Укрінформ з посиланням на сайт держдепартаменту США, про це Помпео заявив в інтерв'ю журналісту Марку Левіну.

«Це було дуже важливе відкриття, і я думаю, що тепер ми можемо досить чітко сказати, що саме росіяни брали участь у цій діяльності», - сказав він, відповідаючи на питання про розкриту недавно кібератаку на американські відомства і підприємства.

У Росії заперечують свою причетність до цієї справи. «Росія не проводить наступальних операцій у віртуальному середовищі», - заявили в посольстві Росії у Вашингтоні.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня хакери зламали систему Міністерства фінансів США і національного управління з телекомунікацій і інформації, отримавши доступ до внутрішнього електронного листування відомства.

На цьому тижні агентство Reuters опублікувало ексклюзивне розслідування, згідно з яким повідомило, що хакери, які зламали доступ до внутрішнього електронного листування Міністерства фінансів США, ймовірно, працюють на Росію.

Зокрема, за словами двох джерел, атаки на американський Мінфін пов'язані з недавно розкритим зломом великої американської компанії з кібербезпеки FireEye, яка обслуговує державні та комерційні організації.

Також повідомляється, що з кібератакою зіткнулася IТ-компанія SolarWinds, яка обслуговує державних замовників у виконавчій гілці влади, збройних силах і спецслужбах США.

У цілому джерела агентства зазначили, що атака російських хакерів не обмежується однією організацією, а є «масштабною кампанією кібершпіонажу, спрямованою проти уряду США і його інтересів».

Фото: State Department photo by Ron Przysucha/ Public Domain