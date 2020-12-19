США закривають два останніх консульства в Росії

Адміністрація чинного президента Дональда Трампа повідомила про намір закрити два останніх консульства США в Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Держдепартамент повідомив Конгресу, що він назавжди закриє консульство у Владивостоку та призупинить роботу консульства в Єкатеринбурзі.

У повідомленні, надісланому до Конгресу 10 грудня йдеться, що закриття є «відповіддю на поточні кадрові проблеми представництва США в Росії у зв'язку із запровадженням у 2017 році обмежень на персонал місії США».

Після закриття єдиним дипломатичним представництвом США в Росії буде посольство в Москві. Росія розпорядилася про закриття консульства США в Санкт-Петербурзі в 2018 році після того, як США наказали закрити російське консульство в Сіетлі в зв'язку з отруєнням Скрипаль у Великій Британії.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському місті Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яке згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент «Новічок» російського походження.