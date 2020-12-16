Родина отруєної «Новічком» британки подала в суд на РФ

Родичі отруєної нервово-паралітичною речовиною «Новічок» британки Дон Стерджесс подали позов проти Росії до Високого суду в Лондоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mirror.

Подробиці поданого клопотання не розголошуються, однак відомо, що розгляд іде відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

Відповідачами у позові вказані Російська Федерація, Міністерство оборони РФ і Головне управління Генштабу Збройних сил РФ.

Водночас зазначається, що суд може розглянути заяву рідних Стерджесс тільки після закінчення розслідування причин її смерті, тобто не раніше наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у британському місті Солсбері та госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент «Новічок» російського походження.

Пізніше, 30 червня, сталося отруєння «Новічком» двох осіб у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер, 45-річний Чарлі Роулі, вижив.

5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, підозрюваних у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - "Олександр Петров" (справжнє ім'я Олександр Мішкін) і "Руслан Боширов" (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.

У квітні 2019 року Роулі зустрівся з російським послом в Лондоні. Пізніше в інтерв'ю він сказав, що вважає, що за отруєнням стоїть РФ.