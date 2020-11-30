Лондон закликає Москву передати ОЗХЗ всі дані про «Новічок»

Уряд Великої Британії закликав російську владу передати Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) всі дані про програму "Новічок" після отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявила державний міністр при Міноборони Великої Британії Аннабель Голді на 25-ій Конференції ОЗХЗ, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу британського уряду.

«Велика Британія вважає, що немає жодного правдоподібного пояснення отруєння пана Навального, окрім участі та відповідальності Росії за цей жахливий напад. Ми закликаємо Російську Федерацію передати ОЗХЗ всі дані про програму «Новічок», - наголосила Голді.

Вона додала, що Росія має надати вичерпні пояснення конференції ОЗХЗ, як хімічну зброю, розроблену Радянським Союзом, застосовували проти російського опозиційного політика на російській території.

За словами Голді, всі винні в отруєнні Навального мають бути притягнуті до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був госпіталізований у реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його доправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ в маніпулюванні фактами і в політизації справи.