Окружний суд США у місті Вашингтон офіційно закрив справу проти колишнього радника президента Трампа Майкла Флінна, який мав зв’язки з російським урядом та був засуджений.

Рішення ухвалене після того, як президент Дональд Трамп оголосив указ про помилування свого експомічника, повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

«Суддя окружного суду Округу Колумбія Еммет Салліван у вівторок припинив кримінальну справу проти Майкла Фліна», - зазначається в повідомленні.

Таким чином, справа була закрита після трьох років слідчого і судового процесів.

Як повідомляв Укрінформ, Трамп 25 листопада видав розпорядження про помилування свого ексрадника Майкла Флінна. Це зняло з Флінна звинувачення ФБР щодо контактів з Росією, розкриття інформації про таємне лобіювання інтересів Туреччини у 2016 році перед тим, як він став радником глави Білого дому. Помилування також виправдало Флінна за його брехню після того, як він зізнався федеральному суду під присягою, що винен у скоєнні злочинів, а пізніше заявив про невинуватість, що було трактовано як неповага до суду США.

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Колишній генерал Фланн раніше очолював розвідувальне управління Пентагону й був звільнений з цієї посади через причини, які не розголошувалися. Після цього він не приховував зв'язків з російською владою та навіть працював позаштатним експертом російського пропагандистського каналу RT. Крім того, Флінн відвідав ювілейний захід RT у Москві, де сидів за поряд із Володимиром Путіним.

м у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа.

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