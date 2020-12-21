Трамп у Верховному суді хоче поборотися за свою перемогу

Виборчий штаб кандидата у президенти Дональда Трампа звернувся до Верховного суду США із проханням переглянути результати президентських виборів у ключовій Пенсильванії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Forbes.

“Виборчий штаб Трампа звернувся до Верховного суду США із запитом скасувати три рішення Верховного суду штату Пенсильванія, які дозволили підрахунок більшої кількості поштових бюлетенів, чого, на думку позивачів, було достатньо, аби змінити результати президентських виборів в штаті”, - йдеться у матеріалі.

На переконання позивачів, Верховний суд Пенсильванії перевищив свої повноваження, довільно інтерпретувавши виборче законодавство.

“У штабі Трампа хочуть, аби Верховний суд розглянув рішення стосовно голосування поштою, зокрема стосовно того, чи можуть спостерігачі заперечувати бюлетені під час їх підрахунку, яким має бути їх доступ до процесу підрахунку, а також, чи слід відхиляти поштові бюлетені через незначні відхилення, такі як відсутня адреса чи дата на зовнішньому конверті”, - стверджує Forbes.

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Хоча у позові вказується, що зміна правил голосування “сприяла підозрам у шахрайстві”, у документі не наводиться жодних доказів шахрайства під час виборів.

Зауважимо, що Джо Байден вже отримав 306 голосів колегії виборщиків й все одно буде переможцем виборчих перегонів навіть у випадку перегляду результатів голосування у Пенсильванії.