Трамп заперечує свою причетність до переслідування сина Байдена

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що ніяк не пов’язаний з тим, що проти Гантера Байдена, сина обраного президента США, розпочато розслідування у податковій справі через його бізнес за кордоном, у тому числі в Україні й Китаї.

Про це Трамп написав у четвер в Твітері, передає Укрінформ.

«Я ніяк не пов’язаний з потенційним переслідуванням Гантера Байдена чи родини Байденів. Це знову фейкові новини. Насправді мені дуже сумно бачити це», - повідомив діючий глава Білого дому.

Напередодні центральні американські медіа повідомили, що, за інформацією численних джерел, Трамп звертався до юридичних радників у Білому домі з цього питання. Зокрема, він хотів дізнатися про можливість призначити спецпрокурора в розслідуванні проти сина свого політичного опонента.

Як повідомлялося, Гантер Байден певний час вів бізнес в Україні, зокрема, в компанії Burisma, а також у Китаї, чого ніколи не приховував. 9 грудня він заявив, що його оповістили про початок розслідування прокуратурою штату Делавер, пов’язаного з податковими справами.

Фото: The White House