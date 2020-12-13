Мін’юст США розслідує зв’язки сина Байдена з українською газовою компанією

Міністерство юстиції США у рамках розслідування податкової дисципліни Гантера Байдена, сина обраного президента Джо Байдена, шукає інформацію про його зв’язки з українською компанією «Burisma».

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на власні джерела у Міністерстві юстиції США пише АР.

“Повістка з Мін’юсту просить у Гантера Байдена надати інформацію про понад два десятки юридичних осіб, в тому числі українську газову компанію «Burisma»”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що масштаб повістки, виданої у вівторок, “демонструє широкий кут зору, яким прокурори вивчають фінансові та міжнародні бізнесові починання молодшого Байдена”.

“Незрозуміло, чи робота Гантера Байдена в українській компанії є центральною частиною федрального розслідування, чи прокурори лише шукають інформацію про джерела його доходів протягом останніх років”, - зауважує АР.

Нагадаємо: сам Гантер Байден ще в середу підтвердив, що його податки розслідують на федеральному рівні. “Це зізнання трапилося у делікатний час для обраного президента США, який збирає свій уряд й незабаром вирішуватиме стосовно претендента на голову Мін’юсту, департаменту, який наглядає за розслідуванням стосовно його сина”, - пояснює агентство.

Утім, американський Мін’юст цікавлять не лише українські доходи Гантера Байдена, але також його фінансові операції в Китаї й деінде.