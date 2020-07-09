"Плівки Деркача" та скандал з Burisma не вплинули на кампанію Байдена - експерт зі США

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Укрінформ
Скандал навколо «плівок Деркача» і посади Байдена-молодшого в Раді директорів української енергетичної компанії Burisma не мали істотного негативного впливу на передвиборчу кампанію кандидата в президенти США від Демократичної партії Джона Байдена.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Центру Байдена Марк Войджер у програмі «Насправді: Світ» телеканалу «Дом».

Зокрема, як сказав експерт, особисто він не думає, що ця інформація, яка мусується в ЗМІ досить довго, дійсно мала той негативний ефект, на який розраховували опоненти.

«Все-таки віце-президент Байден і його син - не одна і та сама особа. В Америці традиційно сім'ї не так пов'язані, як в інших частинах світу. Тож це в жодному разі не означає, що син і батько прямо пов'язані. А як це позначилося? Не думаю, що дуже негативно. Звичайно, кампанія Трампа використовувала цю ситуацію дуже багато. Але все-таки статистика показує, що такого негативного впливу не було», - прокоментував ситуацію експерт.

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Як повідомлялося, під час перебування на посаді віце-президента в адміністрації Барака Обами Джо Байден, зокрема, курирував пов'язані з Україною питання. Водночас його син Хантер Байден обіймав посаду в раді директорів української компанії Burisma. В Україні щодо компанії було відкрито розслідування.

Адвокат Трампа Руді Джуліані в ряді інтерв'ю заявляв про втручання колишнього віце-президента в українську політику і участь у корупційних справах. Зокрема, він стверджує, що колишній генпрокурор України Віктор Шокін був звільнений з посади на прохання Байдена - нібито за те, що розбирався у зв'язках Burisma з його сином.

Також нещодавно народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

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