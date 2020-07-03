Трамп не вірить, що Байден зможе скласти когнітивний IQ-тест

Президент США Дональд Трамп заявив, що сумнівається у здатності свого опонента на президентських виборах, демократа Джо Байдена скласти когнітивний тест — комплекс тестів на IQ.

Про це глава Білого дому написав в Twitter.

Трамп нагадав, що раніше сам склав відповідний іспит на відмінно.

"Він не зможе скласти іспит, за яким я отримав найвищу оцінку. Він має спробувати", - написав Трамп.

He cannot pass the test I “aced”. He should give it a try!!! https://t.co/4U6pny2D6y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2020

Раніше видання Washington Post повідомляло, що Трамп сказав кільком своїм помічникам, що він не вірить, що Байден зможе скласти когнітивний іспит, який два роки тому прийняв у Трампа лікар Білого дому як частину щорічного фізичного обстеження.

Нагадаємо: 6 червня Байден формально став суперником Трампа на виборах від Демпартії - його кандидатуру попередньо підтримали 1995 делегатів. Червневе опитування СNN показав перевагу Байдена перед Трампом в 14%.

Президентські вибори в США відбудуться 2 листопада 2020 року.

Фото: RS / CNP / MPI / Capital Pictures / Scanpix / LETA