Трамп не вірить, що Байден зможе скласти когнітивний IQ-тест

Про це глава Білого дому написав в Twitter.

Трамп нагадав, що раніше сам склав відповідний іспит на відмінно.

"Він не зможе скласти іспит, за яким я отримав найвищу оцінку. Він має спробувати", - написав Трамп.

He cannot pass the test I “aced”. He should give it a try!!! https://t.co/4U6pny2D6y