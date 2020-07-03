Трамп не вірить, що Байден зможе скласти когнітивний IQ-тест
Про це глава Білого дому написав в Twitter.
Трамп нагадав, що раніше сам склав відповідний іспит на відмінно.
"Він не зможе скласти іспит, за яким я отримав найвищу оцінку. Він має спробувати", - написав Трамп.
He cannot pass the test I “aced”. He should give it a try!!! https://t.co/4U6pny2D6y— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2020
Раніше видання Washington Post повідомляло, що Трамп сказав кільком своїм помічникам, що він не вірить, що Байден зможе скласти когнітивний іспит, який два роки тому прийняв у Трампа лікар Білого дому як частину щорічного фізичного обстеження.
Нагадаємо: 6 червня Байден формально став суперником Трампа на виборах від Демпартії - його кандидатуру попередньо підтримали 1995 делегатів. Червневе опитування СNN показав перевагу Байдена перед Трампом в 14%.
Президентські вибори в США відбудуться 2 листопада 2020 року.
Фото: RS / CNP / MPI / Capital Pictures / Scanpix / LETA