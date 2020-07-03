Трамп назвав "гарною новиною" виявлення великої кількості хворих у США

Президент США Дональд Трамп назвав "гарною новиною" те, що посилене тестування у країні виявляє набагато більше інфікованих коронавірусом.

Про це він написав у п'ятницю у Twitter.

"Зростання кількості випадків коронавірусу відбувається через те, що наше тестування стало настільки масовим і настільки добрим, набагато масштабнішим і кращим, ніж у будь-якій іншій країні", - заявив американський лідер.

Він зауважив, що це "чудова новина".

"Однак ще кращою новиною є те, що смерть та рівень смертності знижуються. Крім того, молоді люди одужують краще, набагато легше і швидше!" – написав глава Білого дому.

Тим часом, головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі заявив, що посилений режим тестування лише мінімально впливає на зростання кількості виявлених хворих. Він назвав головною причиною неправильний підхід до поновлення економічної діяльності насамперед на "індивідуальному рівні", тобто в поведінці кожної людини щодо дотримання правил захисту й соціального дистанціювання.

Фаучі спрогнозував можливість збільшення кількості підтверджених заражень на день до 100 тис., якщо люди й надалі ігноруватимуть правила.

Як повідомляв Укрінформ, станом на п'ятницю, за останніми даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, у країні зареєстровано 2,74 млн інфікованих. Із них 128,7 тис. людей померли, 781,9 тис. одужали.