Нафта дешевшає через пік захворюваності у США

Нафта подешевшала в п'ятницю на тлі другої хвилі COVID-19, пік захворюваності зареєстровано у 37 штатах.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 42,66 за барель, що на $ 0,46 (1,11%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в ціні на $ 0,45 (1,11%) - до $ 40,20 за барель.

У п'ятницю основні торги на NYMEX проводитися не будуть у зв'язку з вихідним днем ​​у США.

Кількість хворих на COVID-19 у Сполучених Штатах у четвер зросла рекордними темпами - більш ніж на 50 тис., водночас безліч нових випадків зафіксовано в густонаселених південних штатах, які є одними з основних споживачів бензину в США, що викликає серйозне занепокоєння, зазначають експерти AxiCorp.

«На ринку зростає впевненість у тому, що ослаблення обмежень на поїздки і бізнес збільшить попит на сиру нафту. Однак пандемія, що прогресує, може підірвати це відновлення », - йдеться в аналітичній записці ANZ Research.

Дані нафтосервісної компанії Baker Hughes, оприлюднено в четвер, - на день раніше, ніж зазвичай, через майбутній вихідний у США - показали зниження числа діючих нафтових видобувних установок в країні на 3 одиниці за минулий тиждень - до 185 установок. Для порівняння: роком раніше кількість установок дорівнювало 788.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 42,78 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,80 долара за барель, що на 34 цента нижче за рівень закриття торгів ($ 43,14).