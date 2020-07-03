Нафта дешевшає через пік захворюваності у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 42,66 за барель, що на $ 0,46 (1,11%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в ціні на $ 0,45 (1,11%) - до $ 40,20 за барель.
У п'ятницю основні торги на NYMEX проводитися не будуть у зв'язку з вихідним днем у США.
Кількість хворих на COVID-19 у Сполучених Штатах у четвер зросла рекордними темпами - більш ніж на 50 тис., водночас безліч нових випадків зафіксовано в густонаселених південних штатах, які є одними з основних споживачів бензину в США, що викликає серйозне занепокоєння, зазначають експерти AxiCorp.
«На ринку зростає впевненість у тому, що ослаблення обмежень на поїздки і бізнес збільшить попит на сиру нафту. Однак пандемія, що прогресує, може підірвати це відновлення », - йдеться в аналітичній записці ANZ Research.
Дані нафтосервісної компанії Baker Hughes, оприлюднено в четвер, - на день раніше, ніж зазвичай, через майбутній вихідний у США - показали зниження числа діючих нафтових видобувних установок в країні на 3 одиниці за минулий тиждень - до 185 установок. Для порівняння: роком раніше кількість установок дорівнювало 788.
Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 42,78 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,80 долара за барель, що на 34 цента нижче за рівень закриття торгів ($ 43,14).