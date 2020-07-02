Більш сильному зростанню нафти перешкоджає сплеск COVID-19 у США

Ціни на нафту в четвер уповільнили своє зростання після того, як у Сполучених Штатах було зафіксовано найбільший добовий сплеск захворюваності на коронавірус, а Каліфорнія частково відновила режим блокування.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,07 за барель, що на $0,04 (0,1%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в ціні на $0,01 (0,03%) - до $39,81 за барель.

Число нових захворювань на COVID-19 у Сполучених Штатах 1 липня зросло майже на 50 тис., що остало найбільшим добовим сплеском з початку пандемії. Більш як половина нових випадків припадає на Аризону, Каліфорніїю Флориду і Техас.

Напередодні Каліфорнія різко згорнула зусилля щодо відновлення своєї економіки, закривши ресторани і бари. У штаті було посилено заходи щодо забезпечення соціальної ізоляції.

Аналітики висловили стурбованість з приводу сплеску випадків інфікування коронавірусом у густонаселених штатах США т.зв. «Сонячного поясу», які є одними з найбільших у країні споживачами бензину.

Ціни на нафту зросли на попередній сесії після того, як дані Управління енергетичної інформації США (EIA) показали, що комерційні запаси нафти в країні знизилися за підсумками минулого тижня на 7,2 млн бар. Запаси бензину зросли на 1,199 млн барелів, дистилятів - знизилися на 593 тис. барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу скоротилися на 263 тис. барелів, продемонструвавши зниження за підсумками восьмого тижня поспіль.

Тепер ринок сфокусується на активності в Сполучених Штатах напередодні святкових вихідних 4 липня, а також на тому, як швидко виробники США відновлять закрите виробництво, вважають галузеві експерти.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 42,19 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,97 долара за барель, що на 6 центів вище за рівень закриття торгів ($42,03).