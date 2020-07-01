Нафтовий "кошик" ОПЕК виріс до $38,2 за барель

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК в останній день червня становила 38,2 долара за барель.

Про це йдеться в опублікованих у середу даних Організації країн - експортерів нафти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до даних секретаріату нафтового картелю, ціна "кошика" ОПЕК, яка є середнім арифметичним показником фізичних цін 13 сортів нафти, у вівторок становила 38,22 дол. США за барель. Днем раніше "кошик" ОПЕК продавали по 37,43 долара за барель.

Півмісяця тому, 15 червня, ціна нафтового "кошика" ОПЕК становила 35 доларів за барель.

Як повідомлялося, країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Каменем спотикання стала позиція Росії, котра відмовилася посилювати обмеження, як це пропонувала Саудівська Аравія. Після цього ціни на нафту, які й так зазнавали тиску через пандемію коронавірусу, стрімко пішли вниз.

На цьому тлі 12 квітня під час міністерського засідання країн-експортерів нафти у форматі ОПЕК+ було ухвалено нову домовленість, яка передбачала добове зниження загального видобутку нафти на 9,7 млн барелів, починаючи з 1 травня. Планувалося, що цей період триватиме два місяці - до 30 червня.

На наступний період, з 1 липня до 31 грудня, загальне узгоджене скорочення нафтовидобутку мало скласти 7,7 млн барелів. Згідно з угодою, після цього мав настати третій період, який передбачав зниження видобутку на 5,8 млн барелів за добу протягом 16 місяців - до 30 квітня 2022 року.

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6 червня у ході віртуальної зустрічі міністрів у форматі ОПЕК+ було вирішено продовжити дію квітневої угоди. При цьому перший етап коригування нафтовидобутку в бік зменшення, який передбачав його скорочення на 9,7 млн барелів, триватиме до кінця липня.