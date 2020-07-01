Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США

Ціни на нафту виросли більш ніж на 1% в середу на даних Американського інституту нафти (API) про зниження комерційних запасів у Сполучених Штатах минулого тижня набагато більше, ніж очікувалося.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля вересневої нафти Brent тановила $ 41,64 (+ 0,94%). Барель серпневої нафти WTI торгувався по $ 39,70 (+ 1,09%).

Запаси сирої нафти в США знизилися за підсумками минулого тижня на 8,2 млн бар. при прогнозному зростанні на 700 тис. бар., свідчать дані API. Запаси бензину також скоротилися.

Офіційні дані Управління енергетичної інформації (EIA) повинні бути представлені сьогодні ввечері.

Ціни на нафту були підтримані падінням видобутку в ОПЕК в червні до найнижчого рівня за два десятиліття. Минулого місяця картель виробляв в середньому 22,62 млн бар./добу. (б/д), що на 1,92 млн б/д менше від уточненого травневого показника.

«Падіння обсягів виробництва означає, що ОПЕК перевиконала угоду в червні - дотримання угоди ОПЕК + склало 107%», - говориться в звіті ING Economics.

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Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 41,66 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,63 долара за барель, що на 36 центів вище за рівень закриття торгів ($ 41,27).