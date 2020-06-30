Нафта дешевшає на тлі побоювань про попит

Ціни на нафту знизилися у вівторок на тлі ослаблення надій на відновлення попиту і можливого збільшення рівня пропозиції після того, як державна нафтова компанія Лівії (NOC) сигналізувала про прогрес у переговорах про відновлення експорту.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 41,49 за барель, що на $ 0,22 (0,53%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Термін дії серпневих контрактів на Brent закінчується у вівторок. Вересневі ф'ючерси, що більш активно торгуються, подешевшали на $ 0,15 (0,36%), до $ 41,7 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися у ціні на $ 0,21 (0,53%) - до $ 39,49 за барель.

Приводом для оптимізму в понеділок стали хороші дані про майбутні продажі будинків у США, що зміцнили впевненість у стабільному зростанні попиту в міру виходу країн з коронавірусного карантину.

Але в той же час кількість випадків коронавірусу продовжує зростати у південних і південно-західних штатах США.

"Дуже важко сказати, що попит - дорога з одностороннім рухом. Ризиків і раніше достатньо в обох напрямках", - сказав Вівек Дхар із Commonwealth Bank of Australia.

З боку пропозиції інвестори стежать за тим, чи зможе Лівія, яка може виробляти близько 1% світової пропозиції нафти, відновити експорт, заблокований з січня на фоні громадянської війни.

Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) повідомила в понеділок, що домоглася прогресу в переговорах з сусідніми країнами про зняття блокади.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 41,63 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,87 долара за барель, що на 2 центи вище за рівень закриття торгів ($ 41,85).