Нафта дорожчає на тлі відновлення попиту
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $41,66 за барель, що на $0,61 (1,49%) вище за ціну на момент закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX підвищилися в ціні на $0,56 (1,45%) - до $39,28 за барель.
"В цілому, ринки сировинних товарів позитивно оцінили відновлення світової економіки, незважаючи на занепокоєння з приводу нових спалахів коронавірусу", - наголосив Майкл Маккарті, головний ринковий стратег CMC Markets.
Підтримку нафтовому ринку надали також дані про зростання замовлень на товари тривалого користування в США. Обсяг замовлень в травні виріс на 15,8% порівняно з попереднім місяцем, про що свідчать дані міністерства торгівлі країни. Це максимальні темпи підвищення з липня 2014 року. Аналітики в середньому прогнозували зростання на 10,9%.
Тим не менш, є побоювання, що спалах інфекцій COVID-19 в південних американських штатах може зупинити відновлення попиту. Особливо в зв'язку з тим, що такі штати як Флорида і Техас є одними з найбільших споживачів бензину в США.
Перспектива збільшення нафтовидобутку в Сполучених Штатах також стримала зростання котирувань.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 41,44 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 41,45 долара за барель, що на 40 центів вище за рівень закриття торгів ($41,05).