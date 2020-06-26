Нафта дорожчає на тлі відновлення попиту

Ціни на нафту еталонних марок підвищуються в п'ятницю завдяки оптимізму інвесторів з приводу глобального відновлення попиту на паливо.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $41,66 за барель, що на $0,61 (1,49%) вище за ціну на момент закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX підвищилися в ціні на $0,56 (1,45%) - до $39,28 за барель.

"В цілому, ринки сировинних товарів позитивно оцінили відновлення світової економіки, незважаючи на занепокоєння з приводу нових спалахів коронавірусу", - наголосив Майкл Маккарті, головний ринковий стратег CMC Markets.

Підтримку нафтовому ринку надали також дані про зростання замовлень на товари тривалого користування в США. Обсяг замовлень в травні виріс на 15,8% порівняно з попереднім місяцем, про що свідчать дані міністерства торгівлі країни. Це максимальні темпи підвищення з липня 2014 року. Аналітики в середньому прогнозували зростання на 10,9%.

Тим не менш, є побоювання, що спалах інфекцій COVID-19 в південних американських штатах може зупинити відновлення попиту. Особливо в зв'язку з тим, що такі штати як Флорида і Техас є одними з найбільших споживачів бензину в США.

Перспектива збільшення нафтовидобутку в Сполучених Штатах також стримала зростання котирувань.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 41,44 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 41,45 долара за барель, що на 40 центів вище за рівень закриття торгів ($41,05).