Нафта дешевшає на тлі зростання запасів у США і посилення коронавірусних хвилювань

Ціни на нафту підсилили зниження у четвер після падіння більш як на 5% на попередній сесії, оскільки рекордне збільшення запасів нафти в США і різкий сплеск випадків COVID-19 поставили під сумнів відновлення попиту на паливо.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $39,95 за барель, що на $0,36 (0,89%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в ціні на $0,29 (0,76%) - до $37,72 за барель.

Запаси нафти в США зросли на 1,4 мільйона барелів за тиждень, що завершився 19 червня, до 540,7 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

"Ціни знизилися після того, як дані EIA сигналізували про те, що запаси зросли набагато вище, ніж очікувалося", - сказав Автар Санду з Phillip Futures.

Аналітики, проте, повідомили, що зростання в 1,4 мільйона барелів сталося в основному завдяки саудівським танкерам, які забронювали американські переробники, коли ціни впали в березні. Найближчим часом ці поставки будуть скорочені.

Хвилювання з приводу другої хвилі COVID-19 у декількох американських штатах, де послабили локдауни, і швидке поширення інфекцій в Південній Америці і Південній Азії, очікувано будуть стримувати попит на паливо, сказали аналітики.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 39,96 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 40,30 долара за барель, що на 4 центи нижче за рівень закриття торгів ($40,34).