Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів у США

Ціни на нафту знизилися в середу на даних про збільшення комерційних запасів сировини в США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля серпневої нафти Brent становила $42,60 (-0,07%). Барель серпневої нафти WTI торгувався по $40,23 (-0,35%).

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зросли на 1,7 млн ​​бар. при прогнозному зростанні на 300 тис. бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API). У той же час запаси бензину і дистилятів скоротилися, що може говорити про зростання споживання палива на фоні ослаблення карантинного режиму в деяких штатах.

Глобальне споживання нафти почало відновлюватися в міру виходу економіки з режиму блокування, в той час як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзні виробники скоротили видобуток, а американські виробники сланцевої нафти скорочують бурову активність.

Проте, ринок, як і раніше, занепокоєний зростаючою захворюваністю на коронавірус у Сполучених Штатах і в інших країнах. Кількість нових випадків COVID-19 в США виросла за тиждень, що закінчився 21 червня, на 25%. При цьому кількість жертв коронавірусу у Латинській Америці 23 червня перевищила 100 тис.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 42,74 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,36 долара за барель, що на 27 центів нижче за рівень закриття торгів ($42,63).