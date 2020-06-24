Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля серпневої нафти Brent становила $42,60 (-0,07%). Барель серпневої нафти WTI торгувався по $40,23 (-0,35%).
Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зросли на 1,7 млн бар. при прогнозному зростанні на 300 тис. бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API). У той же час запаси бензину і дистилятів скоротилися, що може говорити про зростання споживання палива на фоні ослаблення карантинного режиму в деяких штатах.
Глобальне споживання нафти почало відновлюватися в міру виходу економіки з режиму блокування, в той час як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзні виробники скоротили видобуток, а американські виробники сланцевої нафти скорочують бурову активність.
Проте, ринок, як і раніше, занепокоєний зростаючою захворюваністю на коронавірус у Сполучених Штатах і в інших країнах. Кількість нових випадків COVID-19 в США виросла за тиждень, що закінчився 21 червня, на 25%. При цьому кількість жертв коронавірусу у Латинській Америці 23 червня перевищила 100 тис.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 42,74 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,36 долара за барель, що на 27 центів нижче за рівень закриття торгів ($42,63).