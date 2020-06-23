Нафта дешевшає через невизначеність торговельної угоди США і КНР

Ціни на нафту знизилися у вівторок через невизначеність навколо долі торгової угоди США і Китаю.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $42,80 за барель, що на $0,28 (0,65%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися на $0,39 (0,96%) - до $40,34 за барель.

Тиск на ринок чинили несподівані заяви торгового радника Білого дому Пітера Наварро, який сказав в ефірі Fox News, що президент США Дональд Трамп вирішив припинити торговельну угоду з Китаєм, оскільки співробітники розвідки все більше впевнені в тому, що пандемія коронавірусу виникла в Уханьській лабораторії.

Тим часом пізніше Трамп спростував інформацію про розірвання торговельної угоди з Китаєм. "Китайська торговельна угода повністю збережена. Сподіваюся, вони і далі будуть жити відповідно до умов угоди!", - написав він у Twitter.

Китай ще не відреагував на коментарі Наварро, але ескалація напруженості між США і Китаєм загрожує відновленню світової економіки після COVID-19, що, в свою чергу, збільшує ризики зростання надлишкової пропозиції.

Інвестори стежать за ситуацією з поширенням коронавирусної інфекції COVID-19.

Незважаючи на зростання кількості заражень коронавірусом, що триває, фундаментальні показники нафтового ринку, ймовірно, як і раніше будуть сприятливими для тих, хто робить ставку на підвищення,зазначають експерти AxiCorp.

На даний час інвестори очікують звітів про комерційні запаси сирої нафти від Американського інституту нафти (API) та Управління енергетичної інформації США (EIA).

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 42,78 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,98 долара за барель, що на 10 центів нижче за рівень закриття торгів ($43,08).