Британська компанія відновила видобуток нафти на двох свердловинах Львівщини

Британська нафтогазовидобувна компанія Cadogan Petroleum відновила видобуток свердловин «Блажів-3» та «Блажів-Монастирець-3» на Блажівському нафтовому родовищі у Львівській області.

Компанія підписала продовження договору оренди свердловин із «Укрнафтою» на новий термін, повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії.

«В результаті успішних перемовин ми підписали продовження оренди двох свердловин на новий термін. Розраховуємо, що свердловини відновлять видобуток до попереднього рівня незважаючи на період простою в роботі», – зазначив генеральний директор українського офісу Cadogan Petroleum Андрій Білий.

Компанія була вимушена зупинити видобуток у листопаді 2019 року через завершення терміну дії договорів оренди.

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Cadogan Petroleum – британська незалежна нафтогазова компанія, що котирується на Лондонській фондовій біржі та працює в Україні з 2006 року. Компанія займається проведенням геологічної розвідки та експлуатації ліцензійних ділянок в Україні, зокрема у Львівській області.

У жовтні 2019 компанія підписала Меморандуми про соціально-економічну підтримку селищ Львівської області, на 6 мільйонів 530 тисяч гривень.