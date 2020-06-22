Британська компанія відновила видобуток нафти на двох свердловинах Львівщини
Компанія підписала продовження договору оренди свердловин із «Укрнафтою» на новий термін, повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії.
«В результаті успішних перемовин ми підписали продовження оренди двох свердловин на новий термін. Розраховуємо, що свердловини відновлять видобуток до попереднього рівня незважаючи на період простою в роботі», – зазначив генеральний директор українського офісу Cadogan Petroleum Андрій Білий.
Компанія була вимушена зупинити видобуток у листопаді 2019 року через завершення терміну дії договорів оренди.
Cadogan Petroleum – британська незалежна нафтогазова компанія, що котирується на Лондонській фондовій біржі та працює в Україні з 2006 року. Компанія займається проведенням геологічної розвідки та експлуатації ліцензійних ділянок в Україні, зокрема у Львівській області.
У жовтні 2019 компанія підписала Меморандуми про соціально-економічну підтримку селищ Львівської області, на 6 мільйонів 530 тисяч гривень.