Син Байдена заявив, що проти нього відкрили справу

Гантер Байден, син переможця президентських виборів у США, Джо Байдена, заявив у вівторок, що його оповістили про початок розслідування, пов’язаного з податковими справами.

Розслідування проводить прокуратура штату Делавер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я ставлюся до цього дуже серйозно, але я впевнений, що професійний та об'єктивний перегляд цих питань продемонструє, що я вів свої справи законно й належним чином", - наголосив Гантер Байден у заяві.

Він також поінформував, що про початок розслідування повідомили його адвокату.

У цьому зв’язку перехідна адміністрація Байдена-Гарріс також оприлюднила заяву: "Обраний президент Байден глибоко пишається своїм сином, який подолав важкі виклики, включаючи жорстокі атаки на його особисто впродовж останніх місяців, щоби стати сильнішим".

Нагадаємо, в період президентської кампанії в США штаб Дональда Трампа неодноразово звинувачував гантерв Байдена без надання доказів у тому, що він нібито порушував закони, коли вів бізнес в Украіні й Китаї.