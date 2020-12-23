Трамп відмовився підписувати антикризовий законопроєкт на $2,3 трильйона

Дональд Трамп неочікувано заявив, що не підтримує ухвалений Конгресом напередодні законопроєкт, який передбачає $2,3 трлн допомоги держекономіці, бізнесу і громадянам США.

Про це президент США заявив у відеозверненні, оприлюдненому у Твіттері, передає Укрінформ.

«Конгрес знайшов багато грошей для інших країн, лобістів, а також особливих інтересів - водночас пропонуючи мінімум для американців, які цього потребують», - заявив Трамп.

Він висловив невдоволення рішенням законодавців спрямувати десятки й сотні мільйонів доларів іншим країнам, тоді як для звичайних американців передбачено лише чеки по 600 доларів.

«Я прошу Конгрес внести зміни до цього законопроєкту та збільшити ці сміхотворно мізерні $600 - до $2000 або до $4000 для сімейної пари», - заявив Трамп.

Він також зазначив, що вимагає від Конгресу «негайно позбутися марнотратних і непотрібних пунктів» у прийнятому законодавстві або надіслати йому на підпис інший проєкт закону.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт, який передбачає виділення $2,3 трлн для підтримки економіки в умовах пандемії.

З цієї суми $1,4 трлн заплановано на видатки федеральних установ, що охоплюють сфери транспорту, сільського господарства, охорони здоров’я, національної безпеки та зовнішньої політики.

Окрема частина передбачає виділення $900 млрд для стимулювання малого бізнесу за допомогою Програми захисту зарплати. Зокрема, збільшуються на $300 щотижневі федеральні виплати з безробіття. Пакет підтримки також включає стимулюючі чеки по $600 для більшості громадян США.

Фото: The White House