Трамп відмовився підписувати антикризовий законопроєкт на $2,3 трильйона
Про це президент США заявив у відеозверненні, оприлюдненому у Твіттері, передає Укрінформ.
«Конгрес знайшов багато грошей для інших країн, лобістів, а також особливих інтересів - водночас пропонуючи мінімум для американців, які цього потребують», - заявив Трамп.
Він висловив невдоволення рішенням законодавців спрямувати десятки й сотні мільйонів доларів іншим країнам, тоді як для звичайних американців передбачено лише чеки по 600 доларів.
December 23, 2020
«Я прошу Конгрес внести зміни до цього законопроєкту та збільшити ці сміхотворно мізерні $600 - до $2000 або до $4000 для сімейної пари», - заявив Трамп.
Він також зазначив, що вимагає від Конгресу «негайно позбутися марнотратних і непотрібних пунктів» у прийнятому законодавстві або надіслати йому на підпис інший проєкт закону.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт, який передбачає виділення $2,3 трлн для підтримки економіки в умовах пандемії.
З цієї суми $1,4 трлн заплановано на видатки федеральних установ, що охоплюють сфери транспорту, сільського господарства, охорони здоров’я, національної безпеки та зовнішньої політики.
Окрема частина передбачає виділення $900 млрд для стимулювання малого бізнесу за допомогою Програми захисту зарплати. Зокрема, збільшуються на $300 щотижневі федеральні виплати з безробіття. Пакет підтримки також включає стимулюючі чеки по $600 для більшості громадян США.
Фото: The White House