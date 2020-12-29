Палата представників здолала вето Трампа на оборонний бюджет

Палата представників США здолала вето президента на законопроєкт про оборонний бюджет (NDAA-2021), який передбачає санкції проти Nord Stream 2 та допомогу Україні.

Для повного затвердження документа його також має підтримати Сенат США, передає власний кореспондент Укрінформу.

Під час голосування в понеділок щонайменше 322 конгресмени висловилися за документ, 87 виступили проти. Аби обійти блокування президента, від кожної палати американського Конгресу потрібно щонайменше дві третини голосів.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт оборонного бюджету США на 2021 рік був ухвалений обома палатами Конгресу цього місяця. Однак після того, як документ був переданий на підпис до Білого дому, президент Трамп 23 грудня застосував право вето.

Нагадаємо, NDAA-2021 містить, у тому числі, розширені санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream 2, а також компаній і підрядників, які долучатимуться до його будівництва, сертифікації та страхування. Він також установлює перелік заходів для запобігання агресії РФ та санкції проти Туреччини за закупівлю російських систем ППО С-400.

Крім того, документ передбачає виділення Україні 250 млн доларів оборонної допомоги, у тому числі 75 млн - на системи летального озброєння.