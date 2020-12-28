Конгрес США планує подолати вето Трампа на оборонний бюджет – The Hill

Палата представників Конгресу США збереться 28 грудня, щоб проголосувати за подолання вета президента Дональда Трампа на закон про асигнування на національну оборону США, який містить у тому числі санкції проти Nord Stream 2.

Як повідомляє The Hill, після цього подібна процедура має відбутися в Сенаті, передає Укрінформ.

«Законодавці Палати представників проголосують у понеділок, щоб обійти відмову Трампа затверджувати закон про національну оборону (NDAA) - 2021, який був ухвалений раніше обома палатами Конгресу», - сказано в повідомленні.

Демократи у нижній палаті Конгресу вже заявили, що мають потрібну підтримку серед республіканців попри те, що деякі з однопартійців Трампа, які підтримали законопроєкт, зараз відмовляються йти проти рішення президента.

Голова Комітету з питань Збройних сил Палати представників конгресмен Адам Сміт висловив упевненість, що і нижня, і верхня палати Конгресу здатні завадити Трампу заблокувати оборонний бюджет країни.

«NDAA - 21 прийнято з переважною підтримкою, здатною обійти заборону президента як у Палаті, так і в Сенаті, і я залишаюся впевненим, що Конгрес скасує це згубне вето. У той час, як президент може не піклуватися про наших військових та членів їхніх сімей, Конгрес, як і раніше, приділяє велику увагу їхній службі та жертовності», - заявив конгресмен.

Якщо Палата представників успішно проголосує, Сенат розпочне процедуру розгляду вже 29 грудня.

Трамп заветував NDAA-2021 23 грудня, і це вже дев’ятий випадок, коли чинний президент блокує законопроєкти, ухвалені обома палатами Конгресу США.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт оборонного бюджету США – 2021 містить розширені санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream 2, а також компаній і підрядників, які долучатимуться до його будівництва, сертифікації та страхування. Він також має перелік заходів для запобігання агресії РФ та санкцій проти Туреччини за закупівлю російських систем ППО С-400.

Крім того, документ передбачає виділення Україні 250 млн доларів оборонної допомоги, у тому числі 75 млн - на системи летального озброєння.