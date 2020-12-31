Набула чинності угода ЄС і Британії про відносини після Brexit

Угода про торгівлю та співробітництво Європейського Союзу та Великої Британії після виходу останньої з ЄС набула чинності. Королева Британії Єлизавета II поставила печатку на документі в ніч на четвер, 31 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Кількома годинами раніше угода Лондона і Брюсселя про відносини після Brexit була схвалена обома палатами британського парламенту.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня Велика Британія і ЄС досягли компромісу щодо угоди про подальше партнерство після завершення перехідного періоду Brexit, що спливає 31 грудня 2020 року.

28 грудня лідери політичних груп Європарламенту досягли принципової згоди щодо можливості попереднього тимчасового застосування угоди між ЄС і Великою Британією ще до завершення процесу її розгляду та ратифікації відповідно до парламентських процедур.

Термін на вивчення тексту угоди між ЄС і Великою Британією для Європарламенту, Європейської ради та Єврокомісії буде продовжений на період тимчасового застосування угоди, що має дозволити Європарламенту ратифікувати цей документ за встановленою процедурою у березні.

Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу 31 січня 2020 року.