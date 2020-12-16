Єврокомісія визначила пріоритети співпраці з НАТО

Єврокомісія і НАТО можуть зробити більше завдяки стратегічному підходу до співпраці, зокрема у сферах кібернетичної безпеки та протидії кліматичним змінам.

Про це у вівторок у заяві для преси за підсумками засідання колегії Єврокомісії, яке вперше в історії відбулося за участі генерального секретаря НАТО, сказала президент ЄК Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У тому, що стосується кібернетичної безпеки – ми знаємо, наскільки важливо захищати критичні мережі та чутливі дані. Сьогодні під час колегії ми ухвалили стратегію посилення кібернетичної безпеки. У нас (із НАТО – ред.) є спільна зацікавленість, щоб обладнання, на яке ми покладаємося, було безпечним. Обидві організації прагнуть боротися з дезінформацією, яка загрожує нашим демократіям», - заявила президент Єврокомісії.

Другим ключовим напрямком співпраці з НАТО вона назвала спільну боротьбу з кліматичними змінами, яка є одним з пріоритетів ЄС. Адже глобальне потепління вже стало причиною суттєвих геополітичних зрушень, одним із впливових факторів у сфері безпеки.

«Кілька тижнів тому Європейська служба зовнішніх дій у дорожній карті запропонувала інтегрувати кліматичні зміни в дії ЄС у сфері оборони. Це одна зі сфер, де ми, Єврокомісія і НАТО, можемо багато зробити разом, адже поділяємо прогнози та оцінки, проводимо спільні дослідження, та можемо продовжувати працювати, доповнюючи одне одного», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Третя тема, в якій зацікавлені обидві сторони, за її словами, це посилення стійкості демократичного суспільства та критичної інфраструктури. Велика кількість європейських проєктів, зокрема фонд відновлення «Нове покоління ЄС», мають вплив також і на сферу безпеки.

«Наприклад, військова мобільність лише виграє від покращення наших залізничних шляхів. Наша стійкість також буде зміцнюватися завдяки інвестиціям у кібернетичну безпеку, нові електромережі, у штучний інтелект, у захист даних. Безумовно важливим для економічного успіху Європи є розвиток цифрової інфраструктури, мереж 5G, 6G, але при цьому ми маємо дбати про те, як знизити ймовірні загрози, у тому числі - протидіяти недружнім гібридним діям. Тут перед двома організаціями відкриваються широкі можливості», - наголосила президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, з 2014 року Євросоюз почав розробляти концепцію так званої «стратегічної автономії», яка передбачає посилення його оборонних спроможностей для зміцнення позиції на міжнародній арені. Як неодноразово підкреслювали лідери євроінституцій, ці зусилля не спрямовані на формування альтернативи НАТО, але мають на меті посилення потенціалу країн ЄС, у тому числі тих, що є членами Альянсу, – і це дозволить підвищити ефективність співпраці між двома організаціями.