ЄС посилює протидію гібридним загрозам та дезінформації навколо COVID-19

Рада ЄС закликала національні уряди європейських країн посилити координацію у боротьбі з гібридними загрозами та, зокрема, із дезінформацією навколо пандемії COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у висновках Ради ЄС, які оприлюднені у вівторок на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС визнала, що пандемія COVID-19 зробила ЄС та його країни-члени більш вразливими до гібридних загроз. Такі загрози включають більш активне поширення дезінформації та використання маніпулятивних технологій втручання. Вирішенні таких загроз, зокрема, пов’язаних із зловмисною діяльністю у кібернетичному просторі, з дезінформацією та із підривом економічної безпеки, вимагає широкого підходу, співробітництва та чіткої координації», - йдеться у висновках.

Як зазначається, саме пандемія коронавірусу проявила нагальну необхідність захистити ЄС, країни-члени, демократичні суспільства та Євроінституції від гібридних загроз та їх руйнівного ефекту.

Читайте також: В ЄС відповіли на звернення української діаспори щодо протидії російській пропаганді

У цьому контексті Рада ЄС доручила Єврокомісії та Високому представнику ЄС посилити відповідь на дезінформацію на загальноєвропейському рівні, враховуючи шкоду, яку такі інформаційні компанії спричиняють для європейського суспільства та економіки, а також вдосконалення засобів досягнення зловмисних цілей, для чого використовуються новітні технології, включаючи штучний інтелект.

Рада ЄС також закликала продовжити посилення оперативної групи Стратегічних комунікацій в складі Європейської служби зовнішніх дій, та розробити систему швидкого оповіщення про дезінформацію для країн-членів та Євроінституцій.

В свою чергу, Єврокомісія отримала доручення розробити та застосувати засоби, що гарантують прозорість діяльності інтернет-платформ. Головною метою такої ініціативи є створення ефективного цифрового простору, що є відкритим для громадськості, і в той же час передбачає більшу відповідальність за забезпечення прозорості інформації та її джерел, а також ефективну протидію поширенню дезінформації.

Читайте також: Заступник держсекретаря США назвав Росію найбільшою загрозою безпеці у Європі

Як йдеться у висновках Ради ЄС, дипломатичні заходи та засоби залишаються ефективними інструментами ЄС у протистоянні гібридним загрозам. Високому представнику ЄС запропоновано відіграти активну роль у визначенні вразливих місць в масштабах Євросоюзу, вжити заходи для посилення безпеки та стійкості з урахуванням появи новітніх технологій.

Як вже повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року Рада міністрів ЄС погодила головні напрямки протидії гібридним загрозам та підвищення стійкості країн-членів, та координації такої діяльності, яка належить до компетенції країн-членів.

ЄС визначає гібридні загрози як широкий спектр скоординованих методів та дій, що використовуються з метою ураження вразливих демократичних держав та інституцій, не переступаючи межу формального розв’язання військових дій. Прикладами таких дій названі кібернетичні атаки, втручання у вибори, кампанії дезінформації, включаючи ті, що здійснюються у соціальних медіа.

Зусилля з протидії таким загрозам є частиною так званого Стратегічного порядку денного ЄС на 2019-2024 роки.

Фото: Getty Images