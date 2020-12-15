В ЄС відповіли на звернення української діаспори щодо протидії російській пропаганді

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, у листі, що 14 грудня надійшов голові Європейського конгресу українців (ЄКУ) Богдану Райчинцю, міститься запевнення у тому, що «Європейський Союз залишається непохитним у підтримці незалежности, суверенности та територіальної цілісности України в межах міжнародно визнаних кордонів».

«Ми сповнені рішучости у продовженні впровадження своєї політики невизнання незаконної анексії Криму, включно з режимами наших санкцій. ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо Російської Федерації, починаючи від економічних санкцій до дипломатичних заходів, а також замороження активів окремих осіб та обмеження у подорожах», йдеться у листі.

Як зазначається, «що стосується боротьби із дезінформацією, ініціатива та інструменти Європейської політики сусідства надають суттєві ресурси для допомоги країнам-партнерам у набутті стійкости у боротьбі із дезінформацією та гібридними загрозами. Україна є надзвичайно важливим партнером, оскільки не може існувати захищеного і стійкого ЄС без захищеної і стійкої України».

«ЄС продовжуватиме надання технічної та фінансової допомоги Україні (урядовим і громадським організаціям та ЗМІ) з метою нівелювати вплив дезінформації, спрямованої проти України в країнах-членах Євросоюзу», - запевнили Райчинця в листі.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський конгрес українців та українські громадські організації в країнах Євросоюзу підписали у липні звернення до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо недопущення спроб російської пропаганди дискримінувати українців в ЄС.

Відкритий лист розмістив на своїй сторінці в Фейсбуці голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

Зазначалося, що упродовж червня в різних інформаційних виданнях та соціальних мережах ряду країн Європейського Союзу пройшла інформаційна кампанія проти України.

В Європейському конгресі українців вважають, що дана пропагандистська кампанія носить організований характер, і висловили переконання, що «нинішня агресія Росії проти України є наслідком європейського вибору українців».

«Ми, українці, різних країн ЄС, просимо приділити особливу увагу припиненню політики інформаційної дискримінації українців та посилити санкції проти РФ», - закликають автори звернення.

Нагадується, що, за приблизними даними, у країнах ЄС зараз проживає 3 млн українців.

Фото: Укрінформ, Павло Садоха