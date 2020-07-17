Українці Європи звернулись до голови Єврокомісії щодо протидії російській пропаганді

Європейський конгрес українців та українські громадські організації в країнах Євросоюзу підписали звернення до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо недопущення спроб російської пропаганди дискримінувати українців в ЄС.

Відкритий лист розмістив на своїй сторінці в Facebook голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

Як зазначається, упродовж останнього місяця в різних інформаційних виданнях та соціальних мережах ряду країн Європейського Союзу пройшла інформаційна кампанія проти України. Як приклад згадується стаття в португальському виданні «Público» від 21 червня, де Україну безпідставно звинувачують у сприянні правому радикалізму.

В Європейському конгресі українців вважають, що дана пропагандистська кампанія носить організований характер і пов’язана із новими заявами президента Росії Володимира Путіна щодо повернення «подарованих» російських земель країнам, що входили до СРСР.

В Європейському конгресі українців переконані, що «нинішня агресія Росії проти України є наслідком європейського вибору українців».

«Ми, українці, різних країн ЄС, просимо приділити особливу увагу припиненню політики інформаційної дискримінації українців та посилити санкції проти РФ», - закликають автори звернення.

Нагадується, що, за приблизними даними, у країнах ЄС зараз проживає 3 млн українців. «Вони мають різне громадянство, різний час і різні причини своєї еміграції з України. За звільнення Європи від тоталітарних антигуманних ідеологій мільйони українців віддали своє життя у Другій світовій війні і концтаборах Радянського Союзу», - зауважується у зверненні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше українські громадські організації в Португалії підписали спільну заяву до прем’єр-міністра Португалії Антоніо Кошта щодо недопущення спроб московської пропаганди дискримінувати в очах португальського суспільства України та українців.

Фото: сторінка Павла Садохи в Facebook