Боротися з російською пропагандою можна якісним контентом - експерти

Боротися з російською пропагандою можна якісним контентом і розумінням цільової аудиторії, також важливою умовою є визволення окупованих територій.

Такої думки дійшли учасники онлайн-круглого столу в Укрінформі на тему: «Інформаційний вплив Російської Федерації на звільнених та окупованих територіях. Що змінилося за 6 років?». Захід було присвячено шостій річниці визволення Слов’янська та Краматорська від російських окупантів.

«Треба робити такий інформаційний контент, щоб він був кращий, ніж російська пропаганда. Щоб він міг перебивати не лише в технічному, а й у творчому та інформативному плані. І це буде насамперед вплив на молодь, яка бере все найпередовіше й модернове. Якщо ми даватимемо кращий контент на ті території, то ми переб’ємо цю пропаганду. Всі прикордонні території так чи інакше потрапляють під вплив сусідів», - вважає військовий експерт Владислав Волошин, ексречник Генерального штабу ЗСУ.

Денис Бігунов – комунікаційний менеджер ГО «Сильні громади», член ГО «Донецький інститут інформації», наголосив на важливості дослідження цільової аудиторії на окупованих територіях.

«Часто ми недооцінюємо таке поняття, як маркетинг. Аби правильно сформулювати меседжі, треба чітко позначити цільові аудиторії. Друге – це контекстне відстеження російських пропагандистських вкидів і спростування цієї пропаганди без ув'язування в дискусії з адміністраціями в ОРДЛО або з їхніми так званими медіа», - зазначив експерт.

Дещо скептично до можливостей контрпропаганди на окупованих територіях без їх визволення ставиться Валентина Бикова — медіаексперт, аналітик «Міжнародного Центру протидії російській пропаганді».

«Поки не будуть звільнені окуповані території, про ментальну реінтеграцію мова не йде взагалі. Навіть якщо кордон України перейде під наш державний контроль, все одно російська пропаганда працюватиме на нашій території. Ніколи не буде так, що лише українські наративи звучатимуть зокрема на сході України», - вважає медіаексперт.

З нею погоджується Юрій Кочевенко, директор «Міжнародного Центру протидії російській пропаганді».

«Нам потрібна високоякісна розвідка – це моніторинг інформаційного простору, соціологічні дослідження, глибинний аналіз наших цільових аудиторій. Нам потрібна добра зброя – це високоякісний контент, хороший інформаційний продукт, який захоплюватиме увагу й нестиме правильні меседжі. Це маркетингові інструменти, їх знання й використання. Але реалізувати все це повною мірою ми зможемо, лише тоді, коли території будуть звільнені від російських окупантів», - наголосив експерт.